Каким будет курс доллара 25 августа: что будет в обменниках и на межбанке

2021-08-24 20:00

Динамику укрепления доллара будет сдерживать выход на рынок валютной выручки за два дополнительных дня

Официальный курс доллара на среду, 25 августа, установлен Нацбанком на уровне 26,67 грн/$, что на две копейки выше уровня предыдущего торгового дня.

Евро подешевеет на четыре копейки – его курс составит 31,12 грн/€.

Курс на межбанке

Пятничные торги, 20 августа, открывались котировками 26,65-26,7 грн/$, что стало отражением девальвационных ожиданий.

Первые сделки заключались у нижней границы указанного диапазона, однако в начале торгов объем спроса в три раза превышал объем предложения, что привело к быстрому росту котировок.

"К 10:30 котировки достигли уровней 26,67-26,69 грн/$. А между 11 и 12 часами сделки заключались и вовсе в коридоре 26,68-26,7 грн/$. Однако желающих купить доллар по 26,7 грн/$ на рынке так и не нашлось", – рассказала UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

В обеденный перерыв активность на рынке резко сократилась, потому выход на торги продавца с относительно крупным оффером – порядка $10 млн – быстро опустило котировки до 26,64-26,67 грн/$.

"После обеда рынок нащупал баланс в коридоре 26,64-26,66 грн/$. В этом диапазоне торги продолжались до закрытия сессии с расчетами TOD (день в день)", – добавила Волуйчак.

Суммарный объем сделок в Bloomberg составил $130 млн. НБУ в ход торговой сессии сегодня не вмешивался.

Относительная стабильность котировок на пятничных торгах была вызвана грядущими выходными. Бизнес-активность сегодня, особенно во второй половине дня, была невысокой. И ситуативные перекосы между спросом и предложением приводили к периодическому росту или снижению котировок.

"В начале следующей недели я ожидаю усиления тенденций к росту курса доллара. В понедельник, впрочем, динамику будет сдерживать выход на рынок валютной выручки за два дополнительных дня", – подметила в разговоре с UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

В целом же, период уплаты НДС-возмещения и приближение высокого сезона деловой активности, который сопровождается увеличением спроса на валюту со стороны импортеров, дает основания говорить о постепенном ослаблении гривны.

"По моим оценкам, торги среду пройдут в рамках 26,64-26,8 грн/$", – спрогнозировала нам казначей.

Курс в обменниках

Сегодня на наличном рынке доллар прибавил одну копейку в покупке, а евро убавил в продаже три.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару вечером составляют 26,61-26,8 грн/$. Евровалюту покупают по 31 грн/€, а продают по 31,32 грн/€.

Курс на черном рынке