Спорт Итальянская Сампдория снова пытается выкупить у Динамо форварда Владислава Супрягу

2021-08-25 11:20

Форвард киевского Динамо Владислав Супряга по-прежнему является трансферной целью итальянской Сампдории.

Как сообщает издание Sky Sports Italia, "Дория" уже сделала "бело-синим" новое предложение по трансферу форварда. Детали этого предложения неизвестны, но утверждается, что Сампдория ждет ответа от Динамо.

Отметим, что в гонку за Супрягой вернулся и итальянский Дженоа, который уже в третий раз попытается подписать украинского футболиста.

Напомним, Сампдория уже длительное время пытается договориться с Динамо о трансфере Супряги, однако клубы никак не могут согласовать стоимость игрока. По данным профильных СМИ, "киевляне" запросили за футболиста около 8 миллионов евро. Президент Сампдории Массимо Ферреро считает эту сумму чрезмерной и предпочитает аренду с правом выкупа за около 7 млн евро.