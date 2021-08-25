Итальянская Сампдория снова пытается выкупить у Динамо форварда Владислава Супрягу

Форвард киевского Динамо Владислав Супряга по-прежнему является трансферной целью итальянской Сампдории.
Как сообщает издание Sky Sports Italia, "Дория" уже сделала "бело-синим" новое предложение по трансферу форварда. Детали этого предложения неизвестны, но утверждается, что Сампдория ждет ответа от Динамо.
Отметим, что в гонку за Супрягой вернулся и итальянский Дженоа, который уже в третий раз попытается подписать украинского футболиста.
Напомним, Сампдория уже длительное время пытается договориться с Динамо о трансфере Супряги, однако клубы никак не могут согласовать стоимость игрока. По данным профильных СМИ, "киевляне" запросили за футболиста около 8 миллионов евро. Президент Сампдории Массимо Ферреро считает эту сумму чрезмерной и предпочитает аренду с правом выкупа за около 7 млн евро.