Коронавирус За праздничный уикенд в Украине резко упали темпы вакцинации

2021-08-25 12:04

В Украине за сутки было вакцинировано 20 739 человек. Одну дозу получили 8 272 человека, полностью иммунизированы – 12 467 человек. Сутками ранее в Украине привили 71 427 граждан. А еще несколько дней назад этот показатель достигал 150 тысяч.

Как сообщает пресс-служба МОЗ Украины, в течение суток работали 254 мобильные бригады, 821 пункт прививки и 301 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 108 074 человека, из них получили одну дозу – 5 108 072 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 192 128 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 300 200 прививок.