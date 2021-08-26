Железнодорожная авария во Львовской области - какие поезда и на сколько задерживаются

Во Львовской области несколько грузовых вагонов сошли с рельсов, из-за чего задерживаются ряд поездов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Продолжаются работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда Клепаров-Батево, перевозившего щебень и железную руду", - говорится в сообщении.
Авария произошла сегодня на станции Глинна-Навария. В результате схода вагонов никто не пострадал, повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.
Ликвидировать аварию обещают в течение суток. Изменения маршрутов пассажирских поездов не планируются.
Задерживаются такие поезда:
Время опоздания поездов составляет от 50 до 80 минут.