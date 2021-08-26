Украина Железнодорожная авария во Львовской области - какие поезда и на сколько задерживаются

2021-08-26 15:14

Во Львовской области несколько грузовых вагонов сошли с рельсов, из-за чего задерживаются ряд поездов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Продолжаются работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда Клепаров-Батево, перевозившего щебень и железную руду", - говорится в сообщении.

Авария произошла сегодня на станции Глинна-Навария. В результате схода вагонов никто не пострадал, повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.

Ликвидировать аварию обещают в течение суток. Изменения маршрутов пассажирских поездов не планируются.

Задерживаются такие поезда:

  • №6 Херсон-Ужгород,
  • №41 Днепр-Трускавец,
  • №46 Лисичанск-Ужгород,
  • №146 Ужгород-Львов
  • №807 Львов-Коломыя.

Время опоздания поездов составляет от 50 до 80 минут.

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