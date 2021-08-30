Мир Пища для мозга: ученые назвали продукты, которые влияют на уровень интеллекта

2021-08-30 17:20

Группа ученых определила, какие продукты могут повлиять на уровень интеллекта, пишет Changeua.

Ни для кого не секрет, что для нормальной работы мозга важно получать достаточное количество полезных витаминов и микроэлементов. Это необходимо для того, чтобы он работал четко, быстро и без ошибок.

Ученые из Национального института здравоохранения в Мэриленде в ходе длительного наблюдения смогли определить конкретные продукты, которые наиболее полезны для мозга и способны увеличить уровень интеллекта у человека.

Лидирующую позицию занимают лесные ягоды. О их пользе никто не сомневается. Уровень антиоксидантов в них близок к суточной норме потребностей человека, а количество витаминов в некоторых ягодах даже превышает ежедневную норму.

Так, к примеру, богатая на антиоксиданты клюква поможет человеку поумнеть.

После, на втором месте идет черника, которая может помочь повысить уровень умственного развития. Также эта черная ягода способна снижать уровень сахара в крови, что неоценимо для больных сахарным диабетом. Черника помогает улучшить зрение и хороша в борьбе с проблемами желудка.

Оказывается, для мозга человека полезна и капуста со свеклой. Данные овощи содержат множество полезных микроэлементов, которые положительно сказываются на головном мозге.

Следом идет зелень, а именно шпинат. Ученые доказали, что он эффективно предотвращает болезнь Альцгеймера. Также, листья шпината "накормят" организм целым набором витаминов.

И на последок в рейтинге продуктов для мозга рыба, которая также помогает поумнеть. За счет наличия в составе большого количества витаминов D и группы B, Омега-3 жирных кислот и селена рыба способна улучшать работу центральной нервной системы, а также благотворно влиять на работу головного мозга - улучшать память и внимание.