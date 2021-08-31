Стала известна главная причина смертей от коронавируса

Эксперты считают, что к летальным исходам приводит большая концентрация вируса SARS-CoV-2 в лёгких. Открытие может способствовать созданию более эффективных лекарств против инфекции
Учёные из Университета Нью-Йорка пришли к выводу, что основной причиной смерти от коронавирусной инфекции становится большая концентрация вируса SARS-CoV-2 в лёгких, с которой не может справиться иммунитет.
Об этом сообщило информационное издание Nature Microbiology.
Как рассказал профессор Имран Сулайман, учёные исследовали развитие болезни у 580 пациентов, которые были госпитализированы в критическом состоянии. Эксперты установили, что у большинства из них в нижних дыхательных путях была высокая концентрация вируса SARS-CoV-2, а иммунитет заболевших просто не мог справиться с таким количеством патогена.
кроме того, в работе иммунной системы наблюдались неизвестные сбои, которые мешали организму побороть коронавирусную инфекцию.
Исследователи уверены, что это открытие поможет создать более эффективные лекарства для борьбы с заболеванием.