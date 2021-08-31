Коронавирус Стала известна главная причина смертей от коронавируса

2021-08-31 21:20

 

Эксперты считают, что к летальным исходам приводит большая концентрация вируса SARS-CoV-2 в лёгких. Открытие может способствовать созданию более эффективных лекарств против инфекции

Учёные из Университета Нью-Йорка пришли к выводу, что основной причиной смерти от коронавирусной инфекции становится большая концентрация вируса SARS-CoV-2 в лёгких, с которой не может справиться иммунитет.

Об этом сообщило информационное издание Nature Microbiology.

Как рассказал профессор Имран Сулайман, учёные исследовали развитие болезни у 580 пациентов, которые были госпитализированы в критическом состоянии. Эксперты установили, что у большинства из них в нижних дыхательных путях была высокая концентрация вируса SARS-CoV-2, а иммунитет заболевших просто не мог справиться с таким количеством патогена.

кроме того, в работе иммунной системы наблюдались неизвестные сбои, которые мешали организму побороть коронавирусную инфекцию.

Исследователи уверены, что это открытие поможет создать более эффективные лекарства для борьбы с заболеванием.

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Коронавирус

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