Спорт Форвард киевского Динамо Жерсон Родригес отправился во французский клуб-аутсайдер

2021-09-01 15:04

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес проведет сезон-2021/22 в аренде.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", люксембургский футболист будет выступать за французский Труа. На данный момент этот клуб идет на последнем месте в Лиге 1.

Родригес в нынешнем сезоне отыграл три матча за Динамо, в одном из них он появился в стартовом составе.

Стоит отметить, что этим летом состав Труа пополнил украинский форвард Николай Кухаревич, но в последней день трансферного окна его отдали в аренду в бельгийский Левен.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сегодня жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов - составы корзин и даты матчей

2021-08-26 11:22

Жара и нервы: Форвард французского Бордо Самуэль Калу потерял сознание прямо на поле

2021-08-16 14:21

Защитник Динамо Александр Караваев прокомментировал инцидент с Евгением Селезневым

2021-08-12 12:23

Стало известно когда Мирча Луческу вернется в Динамо

2021-08-10 11:01

Еще новости в разделе "Спорт"

Форвард киевского Динамо Жерсон Родригес отправился во французский клуб-аутсайдер

2021-09-01 15:04

фото Украинский спортсмен отказался фотографироваться с россиянами на паралимпиаде в Токио

2021-08-31 09:40

Тренер сборной Украины не будет вызывать игроков из чемпионата России

2021-08-30 20:40

Минай объяснил казус с футбольной формой Селезнёва

2021-08-30 18:40
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Форвард киевского Динамо Жерсон Родригес отправился во французский клуб-аутсайдер 2021-09-01 15:04
фото Украинский спортсмен отказался фотографироваться с россиянами на паралимпиаде в Токио 2021-08-31 09:40
Тренер сборной Украины не будет вызывать игроков из чемпионата России 2021-08-30 20:40
Минай объяснил казус с футбольной формой Селезнёва 2021-08-30 18:40