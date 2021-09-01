Экономика Эксперты спрогнозировали курс доллара на сентябрь

2021-09-01 19:40

В сентябре доллар продолжит тренд на укрепление, который он показал за неделю до начала осени, ведь этот процесс по ряду причин не является ситуативным.

Так, по мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex club Андрея Шевчишина, в ближайшей перспективе гривня может еще немного снизиться и направится в зону 27 грн за доллар.

«Это означает, что в наличной продаже курс будет около 27,20 грн/доллар», – прогнозирует специалист.

С ним согласен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин – гривна продолжит ослабление, как это обычно бывает осенью.

«Рубеж 27 гривен за доллар будет преодолен в покупке, а в продаже может быть 27,20 и выше, все зависит от того, начнет населения скупать валюту, опасаясь дальнейшего подорожания», – считает он.

В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко хотя и не верит, что тренд на ослабление гривны будет долгосрочным, но в начале сентября также прогнозирует короткое ослабления гривны. По его оценке, курс сохранится около 27 грн/доллар.