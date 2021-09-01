Экономика Эксперты спрогнозировали курс доллара на сентябрь

2021-09-01 19:40

 

В сентябре доллар продолжит тренд на укрепление, который он показал за неделю до начала осени, ведь этот процесс по ряду причин не является ситуативным.

Так, по мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex club Андрея Шевчишина, в ближайшей перспективе гривня может еще немного снизиться и направится в зону 27 грн за доллар.

«Это означает, что в наличной продаже курс будет около 27,20 грн/доллар», – прогнозирует специалист.

С ним согласен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин – гривна продолжит ослабление, как это обычно бывает осенью.

«Рубеж 27 гривен за доллар будет преодолен в покупке, а в продаже может быть 27,20 и выше, все зависит от того, начнет населения скупать валюту, опасаясь дальнейшего подорожания», – считает он.

В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко хотя и не верит, что тренд на ослабление гривны будет долгосрочным, но в начале сентября также прогнозирует короткое ослабления гривны. По его оценке, курс сохранится около 27 грн/доллар.

subscriber subscriber

Еще по теме

В начале сентября в Кабмине Шмыгаля начнутся отставки министров

2021-09-01 10:03

Доллар дорожает. НБУ установил курс на 1 сентября

2021-08-31 18:00

С сентября взлетят тарифы на газ в Украине: сколько придется платить с приходом холодов

2021-08-30 20:20

Прибавки к пенсии в сентябре: кто получит доплаты

2021-08-30 17:40

Еще новости в разделе "Экономика"

Эксперты спрогнозировали курс доллара на сентябрь

2021-09-01 19:40

Российский монополист Газпром заявил, что не станет снижать цены на газ для Евросоюза

2021-09-01 15:46

Доллар дорожает. НБУ установил курс на 1 сентября

2021-08-31 18:00

Нацбанк впервые за два месяца начал продажу доллара, чтобы замедлить падение гривны

2021-08-30 15:44
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Эксперты спрогнозировали курс доллара на сентябрь 2021-09-01 19:40
Российский монополист Газпром заявил, что не станет снижать цены на газ для Евросоюза 2021-09-01 15:46
Доллар дорожает. НБУ установил курс на 1 сентября 2021-08-31 18:00
Нацбанк впервые за два месяца начал продажу доллара, чтобы замедлить падение гривны 2021-08-30 15:44