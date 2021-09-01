Мир Диетологи назвали три вида чая, который полезно пить перед сном

2021-09-01 21:20

Диетологи рекомендуют пить после ужина или перед сном определенные виды чая, которые помогут пищеварению и окажут положительное влияние на кишечник.

Они назвали три вида чая, который не содержат кофеин, поэтому они не помешают сну.

1. Имбирный чай. Некоторые исследования показали, что имбирь может ускорить освобождение желудка от еды, что помогает предотвратить его расстройство. Поэтому чашка имбирного чая вечером или перед сном способствуют ускоренному процессу пищеварения и оказывает благоприятное воздействие на кишечник. Также имбирь способен устранить вздутие живота, поэтому такой чай станет альтернативой таблеткам, передает портал Wellandgood.

2. Чай из перечной мяты. Перечная мята веками использовалась для лечения проблем с желудочно-кишечным трактом, объясняет диетолог, доктор медицинских наук Эми Шварц. Ученые выяснили, что мята успокаивает желудок, предотвращая сокращение мышц живота и уменьшая желудочные спазмы. Особенно чай с такой травой будет полезен людям с синдромом раздраженного кишечника. Напиток успокоит ЖКТ и поможет быстрее уснуть.

3. Ромашковый чай. Этот чай часто пьют перед сном, чтобы расслабиться и успокоить нервы. По словам диетологов, он также полезен и для кишечника. Ромашковый чай содержит пребиотики, которые являются пищей для полезных кишечных бактерий. Кроме того, что напиток улучшает микрофлору кишечника, он также помогает устранить запор.