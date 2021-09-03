Курьезы Американцу, который по ошибке провел двадцать лет в камере смертников, выплатят миллион долларов

2021-09-03 15:47

Контрольный совет штата Огайо единогласно проголосовал за выплату компенсации Джо Д'Амброзио, который из-за судебной ошибки провел два десятилетия в камере смертников.

Мужчина был арестован по обвинению в убийстве, которое произошло в 1988 году. Хотя у следствия не было доказательств, что Д'Амброзио присутствовал на месте преступления, его и еще двух подозреваемых взяли под стражу. Один из них дал показания против Д'Амброзио в обмен на 12-летний тюремный срок, а тот был приговорен к смертной казни.

В 2006 году начался пересмотр дела, в ходе которого в нем были обнаружены множественные нарушения. В 2011 году федеральный судья снял с Д'Амброзио все обвинения, но штат Огайо обжаловал это решение. Мужчина вышел на свободу только в январе 2013 года, проведя в камере смертников 20 лет.

Несмотря на решение суда, прокурор округа Кайахога штата Огайо Майкл О'Мэлли вплоть до июня 2021 года настаивал, что Д'Амброзио был приговорен на законных основаниях, а изначальных свидетельских показаний достаточно для обвинительного приговора.

Джо Д'Амброзио получит компенсацию из фонда штата по борьбе с незаконным лишением свободы, который был создан в 2019 году для выплаты компенсаций невинно осужденным.