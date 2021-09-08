Экономика Доллар и евро в Украине подешевели - официальный курс валют на сегодня

2021-09-08 09:40

Нацбанк Украины на среду, 8 сентября, укрепил курс гривны почти на 8 копеек по отношению к доллару и почти на 10 копеек к евро. 

Таким образом, официальные курсы доллара и евро снижаются третий день подряд.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2673,17 гривен (-0,0785 грн);

– 100 евро – 3170,91 гривен (-0,0972 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара понизился на 6 копеек – до 26,72 гривен за доллар, в покупке также подешевел на 6 копеек – до 26,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 11 копеек – 31,67 гривен за евро.

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Украинские банкиры рассказали, к чему привела валютная либерализация 2021-09-07 15:24
Минэкономики повысило предельную стоимость бензина - цена литра не должна превышать 30,94 грн 2021-09-07 13:43