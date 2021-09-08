Украина Украина переходит в «желтую» зону карантина - какие школы обяжут перейти на дистанционную форму обучения

2021-09-08 09:02

В связи с увеличением показателей заболеваемости коронавирусом, уже со следующего понедельника, 13 сентября, скорее всего, Украина попадет в «желтую» карантинную зону.

Соответственно, с этой даты вступают в силу изменения в Постановление Кабмина № 1236, которые предусматривают, что в обычном режиме могут работать только те образовательные учреждения, в которых 80% работников вакцинировались. В остальных случаях предусмотрено дистанционное обучение.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение, если регион или город, в котором они расположены, окажется в "красной зоне" карантина.

Учебный процесс может организовываться по одному из трех возможных сценариев:

"зеленый" уровень эпидемической опасности (низкий уровень заболеваемости). Посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме.

"желтый" и "оранжевый" уровни эпидемической опасности (средний уровень заболеваемости). Посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс обеспечивается различными формами: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирования и соблюдения противоэпидемических требований.

"Красный" уровень эпидемической опасности (высокий уровень заболеваемости). Посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала. Для других соискателей образования обучение происходит в других формах, в том числе дистанционно.

Напомним, ранее министр образования Сергей Шкарлет заявил, что Минздрав рассматривает сочетание этих сценариев и рассчитывает, что по крайней мере первые два месяца осени обучение все же будет происходить как обычно.

Так или иначе, решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак, сейчас этим требованиям соответствуют только отдельные школы Одессы. При этом, в области есть школы, в которых не вакцинирован ни один сотрудник.

В других регионах представители власти также заявили, что при переходе в "желтую" зону в обычном режиме смогут работать только те образовательные учреждения, в которых вакцинировано 80% персонала.