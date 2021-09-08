Экономика НБУ обновил курс валют на 9 сентября

2021-09-08 20:00

 

Стоит отметить, что евро продолжает дешеветь. При этом, американская валюта прекратила обесцениваться и выросла в цене на 2 копейки

Национальный банк Украины установил курс иностранных валют на 9 сентября, по-разному определив динамику для евро и доллара.

Об этом сообщает сайт финансового регулятора.

В частности курс американского доллара установлен на уровне в 26,75 грн/долл или на две копейки больше, чем днём ранее. При этом евро, продолжил падение - его стоимость регулятор установил на уровне в 31, 63 грн/евро или на восемь копеек меньше, чем 8 сентября.

На межбанке доллар и евро торговались в пределах 26,77/26,79 грн/дол и 31,64/31,66 грн/евро соответственно.

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