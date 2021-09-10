Экономика В Евросоюзе из-за сокращения поставок из РФ рекордно дорожает газ

2021-09-10 17:29

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures превысила психологическую отметку $700 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Стоимость фьючерса в начале торгов составляла $679 за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до $696, а под вечер достигла максимума – $700,2.

Прошлый рекорд был побит накануне. Тогда стоимость контракта дошла до отметки 670 долларов. А днем ранее показатель превысил 660 долларов.

Газ дорожает на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы при сокращении поставок из России. До начала отопительного сезона остается чуть более месяца, а европейские ПХГ заполнены менее чем на 70%, что на 15% меньше среднего уровня за последние пять лет.

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Экономика

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