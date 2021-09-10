Коронавирус Штрафы за нарушение масочного режима в аэропортах увеличены — за повторное нарушение до $3 тысяч

2021-09-10 22:12

Штрафы за нарушение масочного режима в аэропортах США и самолетах американских компаний выросли вдвое — после объявления Байденом новых ограничений в условиях пандемии.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на министерство внутренней безопасности США.

«С пятницы максимальный штраф за нарушение требований ношения маски при пользовании (авиационным.) транспортом увеличивается вдвое. Штрафы для граждан составят от 500 до 3 тысяч долларов», — указывается в сообщении.

До сих пор диапазон штрафов за подобные нарушения колебался в пределах от 250 до 1500 долларов. Как уточнили в министерстве, самые большие взыскания — от 1 тысячи до 3 тысяч долларов — будут налагаться за повторные нарушения.

Отмечается, что в этом году Администрация по безопасности на транспорте США зафиксировала более 4 тысяч нарушений масочного режима в аэропортах и во время перелетов. К тому же бортпроводники, которые просят пассажиров надеть маски, часто сталкиваются с проявлениями агрессии.