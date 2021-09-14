Экономика Курс доллара упал до минимума с июня 2020 года

2021-09-14 20:00

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,63 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом указывают данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 сентября установлен на таком уровне: 26,6362 гривен за 1 доллар (-0,0558 грн). При этом курс доллара на 14 сентября составляет 26,692 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 24 июня 2020 года - 26,6078 гривен за доллар.