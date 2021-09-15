Спорт Мюнхенская Бавария на выезде беспощадно расправилась с Барселоной без Месси

2021-09-15 12:23

Мюнхенская Бавария добыла уверенную победу над Барселоной в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе Камп Ноу и завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Юлиана Нагельсманна. Мюнхенцы вышли вперед на 34-й минуте - голом отличился нападающий Томас Мюллер. Форвард принял мяч на краю штрафной и нанес прицельный удар по воротам тер Штегена.

В начале второго тайма Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей. А на 85-й минуте польский форвард довел счет до разгромного.

Благодаря победе Бавария набрала первые три очка в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Команда Нагельсманна располагается на первой строчке группы Е. А каталонская Барса в данный момент занимает последнее место.

СТАТИСТИКА МАТЧА:

Барселона — Бавария 0:3

Голы: Мюллер, 34, Левандовски, 56, 85

Барселона: Тер-Штеген — Роберто (Демир, 59), Араухо, Гарсия (Мингеса, 66), Пике, Альба (Бальде, 74) — Педри, Бускетс (Гави, 59), Ф. Де Йонг — Л. Де Йонг (Коутиньо, 66), Депай

Бавария: Нойер — Павар (Эрнандес, 66), Упамекано, Зюле (Станишич, 82), Дэвис — Киммих, Горецка — Мусиала (Гнабри, 70), Мюллер (Забитцер, 82), Сане (Коман, 83) — Левандовски

Предупреждения: Гави — Упамекано, Киммих