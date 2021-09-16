Мир Запуск газопровода Северный поток-2 может затянуться до 2022 года, все зависит от...

2021-09-16 09:40

Газопровод Северный поток-2 будет введен в эксплуатацию только после его сертификации, на что может уйти около четырех месяцев. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Интерфакс.

"Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается", - сказал Лавров.

Он отметил, что не сомневается в том, что попытки "нападать" на газопровод продолжатся.

 

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