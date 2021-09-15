Экономика Газ в Европе продолжает стремительно дорожать - цена снова побила рекорд

2021-09-15 15:46

Газ в Европе продолжает стремительно дорожать, обновляя рекорды. Так, в среду, 15 сентября, цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures достигла 72,4 евро за МВт.ч, или $884 за тысячу кубометров.

Исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF зафиксирован 1 марта 2018 года - 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

Накануне стоимость газа впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров. А еще на прошлой неделе газ торговался на уровне 710 долларов за тысячу кубометров.