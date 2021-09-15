Сложнейшая операция: в Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора

В Украине впервые в истории черкасские врачи пересадили костный мозг пациенту от неродственного донора. Об этом написала основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства iDonor" Ирина Заславец у себя на странице в Facebook.
Как стало известно, операция была проведена в Черкасском областном онкодиспансере.
По словам Заславец, врачи держали информацию в секрете почти месяц, но теперь готовы рассказать обо всех деталях и подробностях операции.
"Почти месяц врачи держали это в секрете, но завтра наконец готовы обо всем рассказать и показать своего первого пациента", - поделилась Ирина.
Известно, что стоимость подобной операции за границей составляет 110 тысяч долларов. В этом году на такие нужды потратили уже 273 миллионов гривен, и помогли 91 взрослому украинцу.
"Эта трансплантация в Черкассах означает, что в ближайшей перспективе наши граждане больше не должны ехать за границу. Украинцев будут спасать в Украине", - рассказала Ирина Заславец.