Украина Сложнейшая операция: в Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора

2021-09-15 20:20

 

В Украине впервые в истории черкасские врачи пересадили костный мозг пациенту от неродственного донора. Об этом написала основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства iDonor" Ирина Заславец у себя на странице в Facebook.

Как стало известно, операция была проведена в Черкасском областном онкодиспансере.

По словам Заславец, врачи держали информацию в секрете почти месяц, но теперь готовы рассказать обо всех деталях и подробностях операции.

"Почти месяц врачи держали это в секрете, но завтра наконец готовы обо всем рассказать и показать своего первого пациента", - поделилась Ирина.

Известно, что стоимость подобной операции за границей составляет 110 тысяч долларов. В этом году на такие нужды потратили уже 273 миллионов гривен, и помогли 91 взрослому украинцу.

"Эта трансплантация в Черкассах означает, что в ближайшей перспективе наши граждане больше не должны ехать за границу. Украинцев будут спасать в Украине", - рассказала Ирина Заславец.

subscriber subscriber

Еще по теме

Бабье лето подходит к концу: когда по Украине ударят холода

2021-09-14 21:40

Операция «поджог автомобиля Лероса»: кто устроил провокацию против Зеленского

2021-09-13 20:10

Газ в Европе подорожал до рекордного максимума: чего ждать Украине

2021-09-08 21:40

В США опровергли сообщения о том, что ЦРУ участвовала в операции по задержанию вагнеровцев

2021-09-08 11:13

Еще новости в разделе "Украина"

Кабмин разрешил учить будущих водителей в онлайн формате

2021-09-15 21:40

Пенсионеры получат ежемесячную доплату по 300 грн: кого это коснется

2021-09-15 21:00

В Кабмине рассказали, чем грозит рост цен на газ

2021-09-15 20:40

Сложнейшая операция: в Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора

2021-09-15 20:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Кабмин разрешил учить будущих водителей в онлайн формате 2021-09-15 21:40
Пенсионеры получат ежемесячную доплату по 300 грн: кого это коснется 2021-09-15 21:00
В Кабмине рассказали, чем грозит рост цен на газ 2021-09-15 20:40
Сложнейшая операция: в Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора 2021-09-15 20:20