Украина Сложнейшая операция: в Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора

2021-09-15 20:20

В Украине впервые в истории черкасские врачи пересадили костный мозг пациенту от неродственного донора. Об этом написала основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства iDonor" Ирина Заславец у себя на странице в Facebook.

Как стало известно, операция была проведена в Черкасском областном онкодиспансере.

По словам Заславец, врачи держали информацию в секрете почти месяц, но теперь готовы рассказать обо всех деталях и подробностях операции.

"Почти месяц врачи держали это в секрете, но завтра наконец готовы обо всем рассказать и показать своего первого пациента", - поделилась Ирина.

Известно, что стоимость подобной операции за границей составляет 110 тысяч долларов. В этом году на такие нужды потратили уже 273 миллионов гривен, и помогли 91 взрослому украинцу.

"Эта трансплантация в Черкассах означает, что в ближайшей перспективе наши граждане больше не должны ехать за границу. Украинцев будут спасать в Украине", - рассказала Ирина Заславец.