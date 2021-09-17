Украина Доктор Комаровский предупредил родителей о смертельно опасном развлечении детей - сниффинге

2021-09-17 22:12

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский предупредил родителей о новой опасной детской "забаве" - сниффинге, которая может привести к смерти ребенка. Об этом педиатр рассказал на своей странице в Instagram.

Врач отметил, что именно из-за сниффинга недавно погиб несовершеннолетний ребенок в Першотравенске Днепропетровской области. Сниффинг - это современная форма токсикомании, распространенная среди детей, когда они нюхают газ из зажигалок или баллонов для их заправки.

"Известно о значительном количестве детских смертей из-за их увлечения сниффингом. В зоне риска, в том числе дети младшего школьного возраста", - предупредил Комаровский.

Комаровский вспомнил трагический случай, который произошел в Днепропетровской области, когда 15-летний парень вдохнул газ из баллона для заправки зажигалок и сразу после этого скончался. Известно, что баллон купила 14-летняя подруга парня. Позже девочка рассказала, что они хотели записать ролик для TikTok, "для прикола".

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В СБУ раскрыли данные о шести посягательствах на жизнь президента Владимира Зеленского 2021-09-17 09:23