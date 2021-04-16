Фото-видео видео Доктор Комаровский описал свое состояние и самочувствие после вакцинации от коронавируса

2021-04-16 09:01

Телеведущий и доктор Евгений Комаровский описал свое самочувствие после вакцинации от коронавирусной инфекции. Ролик с рассказом о своем состоянии, доктор выложил на YouTube.

Комаровский поблагодарил подписчиков за поддержку и за множество вопросов о его здоровье, а также пожаловался на легкую боль в месте инъекции.

Он отметил, что не ожидал огромного количества комментариев с вопросами о том, как он себя чувствует. Врача удивило волнение людей по поводу его здоровья.

“Все по большому счету нормально. Вообще чувствую себя хорошо, кроме очень легкой боли в месте инъекции. А вообще все нормально”, - успокоил переживающих подписчиков доктор.

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