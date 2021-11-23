Украина Доктор Комаровский назвал самые опасные ошибки во время лечения детей антибиотиками

2021-11-23 09:24

Доктор Евгений Комаровский рассказал о главных родительских ошибках во время лечения детей антибиотиками, а также объяснил, необходимо ли завершать ненужный курс лечения антибиотиками.

Как сообщил Комаровский на своей странице в Инстаграм завершать курс приема антибиотиков нужно только тогда, когда есть абсолютная уверенность в правильности их назначения. При этом если антибиотиками лечится вирусная инфекция, то их прием можно и нужно прекратить.

Поэтому врачи так настаивают на проведении анализов крови и мочи — только лабораторные данные дают твердую уверенность в правильности назначения антибиотиков.

"Для чего врачи и медицинская наука требует и настаивает на завершении курса лечения антибиотиками? Для того, чтобы не осталось устойчивых бактерий. А если мы лечим неведомо что? Если мы лечим вирусную инфекцию антибиотиками, когда антибиотик не нужен? Ни о каких устойчивых бактериях к данному антибиотику речь не идет. Резюме - если выяснилось, что антибиотик мы принимаем зря, то прием антибиотика необходимо прекратить независимо от того, на каком этапе лечения вы находитесь", - рассказал он.

Шесть главных ошибок родителей во время лечения детей антибиотиками: