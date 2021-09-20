На Украину надвигаются снегопады: синоптик рассказала, где ждать непогоду

Температура воздуха во вторник, 21 сентября, в большинстве областей составит максимально только + 7 + 12 градусов.
Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
Немного теплее будет на юге, Луганской, Донецкой областях, в Днепре с районами, + 12 + 18 градусов.
В среду, 22 сентября, дождей снова станет больше, а в Карпатах даже за низкой температуры воздуха, возможен снег.
В Киеве пока без снега, однако будет холодно. В ближайшие сутки температура воздуха минимальная опустится до +4, +5 градусов, а днем повысится лишь до + 7 + 9 градусов.
В столице во вторник будет задувать порывистый ветер западного направления. Возможен небольшой дождь.