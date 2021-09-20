Украина На Украину надвигаются снегопады: синоптик рассказала, где ждать непогоду

2021-09-20 16:40

 

Температура воздуха во вторник, 21 сентября, в большинстве областей составит максимально только + 7 + 12 градусов.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

Немного теплее будет на юге, Луганской, Донецкой областях, в Днепре с районами, + 12 + 18 градусов.

В среду, 22 сентября, дождей снова станет больше, а в Карпатах даже за низкой температуры воздуха, возможен снег.

В Киеве пока без снега, однако будет холодно. В ближайшие сутки температура воздуха минимальная опустится до +4, +5 градусов, а днем повысится лишь до + 7 + 9 градусов.

В столице во вторник будет задувать порывистый ветер западного направления. Возможен небольшой дождь.

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Задержан скрывавшийся экс-милиционер, которого подозревают в причастности к расстрелам на Майдане 2021-09-20 15:46