Коронавирус Штраф до 170 тысяч: в Кабмине готовят новое наказание для украинцев

2021-09-22 19:20

В Украине за подделку COVID-сертификатов решили наказывать штрафом от 17 до 34 тыс. грн. или двумя годами ограничения свободы.

Соответствующие изменения поддержали на заседании Кабмина 22 сентября.

Наказывать украинцев будут за подделку и сознательное использование фальшивых документов. Если врач внесет ложные данные о прохождении вакцинации, ему грозит 68 тысяч гривен штрафа или до двух лет тюрьмы. Также он не сможет работать по профессии на протяжении трех лет. Изменения в уголовный кодекс также предполагают, что, если человек подделывает COVID-сертификаты для их будущего распространения, он может попасть в тюрьму на три года или заплатить 170 тысяч гривен штрафа.

Окончательное решение по такой инициативе Кабинета министров предстоит принять депутатам Верховной Рады премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что он надеется на поддержку указанного проекта в парламенте.

Напомним, что в Украину коронавирус пришел из Китая. Там вспышка этой болезни произошла в 2019 году. В 2020 году по решению ВОЗ коронавирусной угрозе присвоили статус пандемии. Ранее стало известно, что в правительстве идет подготовка законодательного акта, в котором предусмотрят более суровое наказание за подделку медицинских документов.