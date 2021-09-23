Мир Высокое давление: какие органы человека подвержены опасности

2021-09-23 18:40

Проявление симптомов гипертонии зависит от того, какой именно орган оказался поражен

Специалисты назвали органы, которые наиболее подвержены опасности при повышенном давлении.

Как отмечают кардиологи, в первую очередь, опасности подвергаются головной мозг, сердце, глаза и почки. Человек может чувствовать боль в области сердца, головную боль, шум в ушах.

Гипертония - это сердечно-сосудистое заболевание. Ее причиной является сужение кровеносных сосудов, что препятствует нормальному кровообращению организма человека. Это приводит к повышенной нагрузке, как на сами сосуды, так и на работу сердца в целом, происходит нарушение нормального насыщения органов кислородом.

Гипертония может вызвать такие заболевания, как инфаркт миокарда, почечную и сердечную недостаточность, инсульт, атеросклероз, нарушение зрения.

Врачи рекомендуют уже с двадцати лет следить за давлением, а после тридцати проходить регулярные медицинские обследования. Если обнаружатся отклонения от нормы, следует принимать необходимые меры.