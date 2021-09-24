Мир Кардиолог рассказал, почему в непогоду ломит суставы

2021-09-24 17:20

 

Здоровый организм приспособлен к погодным изменениям.

Некоторые люди, когда у них болят суставы, говорят о том, что это происходит «на погоду».

В этом утверждении есть доля истины и рассказал об этом известный российский кардиолог Павел Хорошев, пишет Medikforum.

По его словам, если человеческий организм здоровый, то он легко приспосабливается к любым погодным изменениям.

Однако, если во время смены погоды происходят боли суставах или ломота, это может говорить о том, что в организме не хватает коллагена и необходимых минералов с витаминами.

По словам врача, подобный чувствительностью к смене погоды обладает приблизительно 40% человек. В подобные моменты люди ощущают определённый дискомфорт, а также смену настроения.

subscriber subscriber

Еще по теме

В СБУ рассказали, сколько раз угрожали Зеленскому

2021-09-22 20:20

Украинцам рассказали об «универсальных донорах» крови

2021-09-22 18:20

Министр финансов рассказал, сколько потратят на перепись населения

2021-09-20 21:00

В Кабмине рассказали, чем грозит рост цен на газ

2021-09-15 20:40

Еще новости в разделе "Мир"

Кардиолог рассказал, почему в непогоду ломит суставы

2021-09-24 17:20

Знаки Зодиака, которые ощутят вкус богатства в октябре

2021-09-24 16:20

Минобороны Литвы призвало граждан как можно быстрее избавляться от китайских смартфонов

2021-09-24 09:23

Стоимость лука в Украине выросла до рекордных показателей

2021-09-23 19:20
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Кардиолог рассказал, почему в непогоду ломит суставы 2021-09-24 17:20
Знаки Зодиака, которые ощутят вкус богатства в октябре 2021-09-24 16:20
Минобороны Литвы призвало граждан как можно быстрее избавляться от китайских смартфонов 2021-09-24 09:23
Стоимость лука в Украине выросла до рекордных показателей 2021-09-23 19:20