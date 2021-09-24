Кардиолог рассказал, почему в непогоду ломит суставы

Здоровый организм приспособлен к погодным изменениям.
Некоторые люди, когда у них болят суставы, говорят о том, что это происходит «на погоду».
В этом утверждении есть доля истины и рассказал об этом известный российский кардиолог Павел Хорошев, пишет Medikforum.
По его словам, если человеческий организм здоровый, то он легко приспосабливается к любым погодным изменениям.
Однако, если во время смены погоды происходят боли суставах или ломота, это может говорить о том, что в организме не хватает коллагена и необходимых минералов с витаминами.
По словам врача, подобный чувствительностью к смене погоды обладает приблизительно 40% человек. В подобные моменты люди ощущают определённый дискомфорт, а также смену настроения.