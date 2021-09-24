Мир Кардиолог рассказал, почему в непогоду ломит суставы

2021-09-24 17:20

Здоровый организм приспособлен к погодным изменениям.

Некоторые люди, когда у них болят суставы, говорят о том, что это происходит «на погоду».

В этом утверждении есть доля истины и рассказал об этом известный российский кардиолог Павел Хорошев, пишет Medikforum.

По его словам, если человеческий организм здоровый, то он легко приспосабливается к любым погодным изменениям.

Однако, если во время смены погоды происходят боли суставах или ломота, это может говорить о том, что в организме не хватает коллагена и необходимых минералов с витаминами.

По словам врача, подобный чувствительностью к смене погоды обладает приблизительно 40% человек. В подобные моменты люди ощущают определённый дискомфорт, а также смену настроения.