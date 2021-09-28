Мир Воевавший на Донбассе российский наемник устроил дома кровавые разборки и похитил ребенка

2021-09-28 09:40

В Московской области наемник, воевавший на Донбассе, похитил детей у мужчины, а потом избил его и несколько километров вез на капоте автомобиля.

Как пишет телеграм-канал Readovka, в поселке Путятино под Сергиевым Посадом Андрей и Наталья Беляевы похитили детей у бывшего мужа женщины.

"Они приехали под предлогом увидеться с детьми. А потом они посадили детей в машину. На замечание отца не реагировали. Беляев достал пистолет и начал угрожать. После чего он выстрелил в мою сторону и сторону отца и соседки, после чего он похитил детей и уехал", - рассказала очевидица событий Марина Леонова, сестра пострадавшего Сергея Иванива.

Она также добавила, что Сергея, который пытался вернуть детей, травмировали и несколько километров везли на капоте авто: "Родного отца он провез на капоте 10 км и пробил ему голову рукояткой пистолета, после чего продолжил движение и скинул с машины".

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