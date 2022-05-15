ВОЙНА В Украине видео "Отправляли на убой": брошенные россией наемники назвали причину побега из Украины

2022-05-15 10:00

Теперь десятки желавших воевать за "ЛНР" наемников не имеют возможности доехать домой.

Российские наемники, приехавшие воевать в Украину на стороне так называемой "ЛНР", не ожидали сильнейшего натиска украинских защитников и вынуждены были бежать на территорию России, где оказались никому не нужными. Об этом они заявили в своем видеообращении, которым поделился журналист Денис Казанский.

В кадре – несколько десятков мужчин в военной форме. По словам автора, это – "добровольческий отряд, призванный оказать помощь в действиях на территории Луганской Национальной (вместо народной) Республики".

"Все ребята изъявили желание принять участие в специальной военной операции. По прибытию на территорию Луганской Республики местное управление использовало личный состав не по назначению, без соответствующей подготовки выпускали на линию фронта, без какого-либо взаимодействия с вооруженными силами ЛНР и "народной милицией" в том числе", – говорит один из добровольцев.

Сейчас все они вернулись обратно в Россию, но не получили никакой помощи от руководства. По их словам, воевать за "ЛНР" приехали жители, в том числе, и из самых отдаленных регионов РФ: Дальнего Востока, Архангельской области, Камчатки, Сахалина, Мурманска. Теперь же они не могут добраться домой, потому что у них нет денег на дорогу.

"Отправляли людей просто на убой", – подытожил автор видео.