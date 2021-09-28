Мир Талибы ввели в Афганистане строгий запрет на стрижку бороды

2021-09-28 08:45

В Афганистане талибы ввели запрет на стрижку бороды, поскольку, по их словам, это не соответствует законам шариата.

Как сообщила британская служба ВВС, владельцы парикмахерских уже начали получать регулярные угрозы от "властей" с призывом немедленно закрывать бизнес.

"Мне позвонил некто и представился государственным чиновником. Проинструктировал меня, дескать, больше не надо "следовать американскому стилю" и стричь людям бороды. В противном случае в мое заведение придут какие-то инспектора и подвергнут наказанию: это может быть штраф, а может - и арест", - рассказал ВВС один из предпринимателей.

Изначально соответствующий запрет действовал только в провинции Гильменд, однако скоро распространился на крупные города, включая столицу Кабул.

Как рассказывают афганцы, мужчины перестали обращаться к мастерам за уходом и модными стрижками, чтобы не отличаться на фоне талибов и не привлекать к себе нежелательное внимание боевиков.

 

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