Украина Налог на роскошь: за какие "элитные" авто нужно платить 25 тысяч

2021-09-27 16:40

В рамках принятого Верховной Радой в первом чтении законопроекта №5600, планируется расширить список автомобилей, на которые будет распространятся налог.

Соответствующий проект закона опубликован на сайте ВР.

Сейчас обязательному налогообложению подлежат только автомобиле стоимостью свыше 375 минимальных зарплат или 2,2 миллиона гривен.

Для расчета стоимости нужно ввести марку автомобиля, его модель и год выпуска.

Далее пользователь получает следующую информацию:

Стоимость нового транспортного средства

Срок эксплуатации транспортного средства

Коэффициент по сроку эксплуатации

Среднерыночную стоимость ТС

Однако если законопроект №5600 будет окончательно утвержден, то уже с 2022 года налог нужно будет платить на автомобили, стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат или 1,2 миллиона гривен. При этом от налога освобождаются машины, которым более пяти лет. До наступления этого срока хозяин машины должен будет ежегодно платить налог.