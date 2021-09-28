Политика Боксер Усик о критиках украинских спортсменов за фото с россиянами: "Немножко больные"

2021-09-28 19:20

 

Украинский боксер Александр Усик сделал неожиданное заявление на пресс-конференции

После победы над британцем Энтони Джошуа боксер вернулся в Украину, где пообщался с журналистами. Один из журналистов спросил спортсмена, как он относится к украинским чиновникам, которые критикуют спортсменов за снимки с российскими коллегами, но при этом даже не смогли организовать трансляцию боя.

«Это все хайп. Люди сейчас заражены хайпом. Они хотят, чтобы о них говорили, чтобы о них слышали. Ну, немножко больные, что тут сделать», - грубо ответил спортсмен.

Он также добавил, что частные спортивные мероприятия не относятся к государству. При этом отметил, что при желании властей бой все таки могли бы транслировать по телевидению.

Как известно, бой Усика с Джошуа проходил в Лондоне с 25 на 26 сентября. Боксеры продержались все 12 раундов. В финальном раунде боксер сильно атаковал Джошуа, фактически закрепив свою победу.

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документ Михаил Саакашвили сообщил, что покидает Киев и в день выборов летит в Грузию 2021-09-28 13:05