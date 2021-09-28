Мир Украинцам объяснили, кому нельзя есть сливы

2021-09-28 20:00

Вкусный фрукт может быть опасен для здоровья

Сливы очень полезны для организма человека, однако, по словам ученых, их можно есть далеко не всем. Специалисты рассказали о плюсах и минусах этого вкусного фрукта.

Так, специалисты говорят о том, что слива защищает кости, благодаря бору, который содержится в этом фрукте. Кроме того, защищает печень от вредного воздействия токсинов, этот фрукт оказывает легкое мочегонное действие, которое позволяет с легкостью избавиться от лишних солей и жидкостей в организме.

Кроме того, слива может нормализовать кровяное давление и снизить вредный холестерин. Сливы также можно употреблять для профилактики анемии и ожирения.

Вред сливы

Сливу запрещено употреблять людям, страдающим диареей, так как она стимулирует перистальтику кишечника, способствуя еще большему раздражению. На ночь сливу кушать желательно за пару часов до сна в небольшом количестве.

Слива в большом количестве вредна для людей с диагнозом “сахарный диабет”. Дело в том, что в плодах содержится много сахара, поэтому диабетикам употреблять фрукты нужно с осторожностью.

Кислые сорта сливы вредны для взрослых и детей, страдающих повышенной кислотностью желудка. У некоторых людей фрукт может спровоцировать острую аллергическую реакцию, поэтому если есть склонность к пищевой аллергии, то лучше отказаться от сливы или употреблять не более 1-2 штук в день, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям.

Кому противопоказана слива

Слива в любом виде противопоказана людям, у которых диагностированы такие заболевания и нарушения:

- синдром раздраженного кишечника;

- декомпенсированная форма сахарного диабета;

- обострение гастрита с высоким уровнем кислотности;

- воспалительные патологии, поражающие суставные структуры, мышцы;

- желчекаменная болезнь;

-индивидуальная непереносимость.

В младенческом возрасте запрещено употреблять свежие сливы. Педиатры разрешают добавлять готовое сливовое пюре в молочные кашки, творожки. Но если ребенка беспокоят частые колики, проблемы с пищеварением, диарея, то лучше отказаться от такого прикорма до тех пор, пока состояние полностью не нормализуется.