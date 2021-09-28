Украинцам объяснили, кому нельзя есть сливы

Вкусный фрукт может быть опасен для здоровья
Сливы очень полезны для организма человека, однако, по словам ученых, их можно есть далеко не всем. Специалисты рассказали о плюсах и минусах этого вкусного фрукта.
Так, специалисты говорят о том, что слива защищает кости, благодаря бору, который содержится в этом фрукте. Кроме того, защищает печень от вредного воздействия токсинов, этот фрукт оказывает легкое мочегонное действие, которое позволяет с легкостью избавиться от лишних солей и жидкостей в организме.
Кроме того, слива может нормализовать кровяное давление и снизить вредный холестерин. Сливы также можно употреблять для профилактики анемии и ожирения.
Вред сливы
Сливу запрещено употреблять людям, страдающим диареей, так как она стимулирует перистальтику кишечника, способствуя еще большему раздражению. На ночь сливу кушать желательно за пару часов до сна в небольшом количестве.
Слива в большом количестве вредна для людей с диагнозом “сахарный диабет”. Дело в том, что в плодах содержится много сахара, поэтому диабетикам употреблять фрукты нужно с осторожностью.
Кислые сорта сливы вредны для взрослых и детей, страдающих повышенной кислотностью желудка. У некоторых людей фрукт может спровоцировать острую аллергическую реакцию, поэтому если есть склонность к пищевой аллергии, то лучше отказаться от сливы или употреблять не более 1-2 штук в день, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям.
Кому противопоказана слива
Слива в любом виде противопоказана людям, у которых диагностированы такие заболевания и нарушения:
- синдром раздраженного кишечника;
- декомпенсированная форма сахарного диабета;
- обострение гастрита с высоким уровнем кислотности;
- воспалительные патологии, поражающие суставные структуры, мышцы;
- желчекаменная болезнь;
-индивидуальная непереносимость.
В младенческом возрасте запрещено употреблять свежие сливы. Педиатры разрешают добавлять готовое сливовое пюре в молочные кашки, творожки. Но если ребенка беспокоят частые колики, проблемы с пищеварением, диарея, то лучше отказаться от такого прикорма до тех пор, пока состояние полностью не нормализуется.