Украина В Украине отмечается очередное подорожание овощей

2021-09-29 21:40

На сегодняшний день цены на овощи значительно выросли. Об этом сообщает Agrotrend.com.ua.

Так, в два раза цена выросла на самые бюджетные томаты сорта "Сливка": с 10 грн за килограмм до 20 грн.

Отмечается, что другие сорта томатов подорожали с 25-30 грн до 35-50 грн за килограмм.

Цена огурцов выросла до 20-25 грн за килограмм, а иногда, самые красивые, по 30-35 грн.

Также подорожали кабачки, цена которых сейчас составляет до 25 грн за килограмм, в то время, как неделю они стоили в пределах 10 грн. за кило.

Цену от 18 до 35 гривен можно встретить за баклажаны, а перец, на прилавках магазинов, продается за 12-18 грн. Перцы других сортов, красный и желтый, стоит 30-50 грн.

Один из продуктов борщевого набора, белокачанная капуста, сейчас стоит от 7 до 15 грн за килограмм. Стоит отметить, что на рынке кило молодой капусты можно купить за 20-25 грн.

Также сообщается, что цена лука за кило на рынке составляет около 15 грн, а в магазине чуть дешевле - около 10 грн.

Цена на картофель варьируется от 10 до 18 грн за килограмм, так как все зависит от ее размера и сорта.

Стоимость самых популярных грибов, шампиньонов, составляет 45-55 грн за кило, а вот за лесные грибы придется отдать 100-120 грн за кило.