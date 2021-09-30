Спорт Бенфика Романа Яремчука неожиданно уложила на обе лопатки Барселону - обзор поединка

2021-09-30 10:22

Каталонская Барселона на выезде неожиданно уступила Бенфике в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу "орлов".

Уже на третьей минуте поединка ворота Марка-Андре Тер Штегена поразил Дарвин Нуньес.

В середине второго тайма Рафа Силва закрепил преимущество своей команды. Спустя 10 минут Нуньес оформил дубль, реализовав пенальти. Каталонцы доигрывали встречу вдесятером - на 87-й минуте арбитр удалил защитника Эрика Гарсию.

Украинский форвард "орлов" Роман Яремчук вышел в стартовом составе и провел на поле 75 минут. Результативными действиями он отметиться не смог.

Бенфика набрала четыре очка и поднялась на второе место в группе Е. Барселона располагается на последней строчке (0 очков).

СТАТИСТИКА МАТЧА:

Бенфика - Барселона 3:0

Голы: Нуньес, 3, 79 (пен.), Рафа Силва, 69

Бенфика: Влаходимос — Вериссимо, Отаменди, Вертонген — Лазаро (Жилберто, 46), Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо (Алмейда, 75) — Рафа Силва (Пицци, 86), Яремчук (Таарабт, 75), Дарвин Нуньес (Рамуш, 86)

Барселона: тер Штеген — Араухо, Пике (Гави, 33), Эрик Гарсия — Роберто (Мингеса, 89), Бускетс (Нико Гонсалес, 68), Педри (Фати, 68), Френки де Йонг, Дест — Люк де Йонг (Коутиньо, 68), Депай

Предупреждения: Отаменди, 33, Рафа Силва, 56, Гримальдо, 62, Вайгль, 72 — Пике, 12, Эрик Гарсия, 54, Дест, 78, Нико Гонсалес, 86

Удаление: Эрик Гарсия, 87