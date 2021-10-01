Мир Почему после смены власти в Афганистане люди массово уничтожают произведения искусства и реликвии

2021-10-01 20:34

Афганские артисты массово уничтожают произведения искусства, чтобы не навлечь ярость талибов, которые негативно относятся к культуре в целом.

Как пишет WP, волна паники задела творцов всех мастей: от режиссеров до художников.

"Афганский художник, движимый прошлой памятью, похоронил 15 картин — все произведения современного искусства, изображающие женщин — через три дня после того, как талибы вошли в столицу, сказал он. Такой же страх питал известного кинорежиссера. Перед тем как покинуть страну, она спрятала большой жесткий диск с более чем 20 фильмами в секретном месте. А стареющий книготорговец в своем крошечном магазинчике на тротуаре спрятал все книги, которые боевики считают ужасными. Включали две Библии, переведенные на дари и пушту", — говорится в материале Washington Post.

Приход талибов к власти стал начальном культурного распада в Кабуле, отмечают журналисты. «Талибан» пускает под нож драгоценные произведения искусства и реликвии, которые посчитает кощунственными.

Пока Афганистан находился под контролем западной коалиции, в стране начался расцвет искусства, кино, музыки и книг, что помогло превратить Кабул в центр притяжения. На новое поколение художников повлияли афганские традиции и история в такой же степени, как и современные темы, такие как война, западная музыка, права женщин и вопрос самоидентификации.

Муллы Талибана еще не постановили, какие формы искусства и культуры будут разрешены для существования в новом Афганистане. Но многие художники опасаются, что вскоре ими будет руководить жесткое видение исламской праведности, которое свело бы на нет те достижения, которых они добились за двадцать лет.

"Некоторые художники уничтожили свои картины или скульптуры. Закрылись магазины музыкальных инструментов и многие художественные галереи. Группы и певцы прекратили работу, так как многие свадебные залы отменяют живую музыку, чтобы не рассердить талибов. Афганское кинопроизводство на данный момент мертво", — резюмируют журналисты.