Мир Крупнейшая в истории Facebook утечка информации - в сеть попали данные более 1,5 млрд пользователей

2021-10-05 13:15

На фоне масштабного сбоя в работе Facebook в продаже на одном из хакерских форумов появились данные более 1,5 миллиарда пользователей этой соцсети.

Как сообщает портал Privacy Affairs, произошла крупнейшая в истории Facebook утечка информации.

В распоряжении хакеров оказались имена пользователей, номера их телефонов, электронные адреса, данные о месте жительства.

Как сообщалось, социальная сеть Facebook и другие мессенджеры начали возобновлять работу после глобального сбоя в работе веб-сервисов по всему миру. Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.

Разботчик и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг лишь за несколько часов потерял почти 7 млрд долларов из-за глобального сбоя соцсетей и мессенджеров. Также он опустился в рейтинге самых богатых людей в мире.