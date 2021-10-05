Мир Крупнейшая в истории Facebook утечка информации - в сеть попали данные более 1,5 млрд пользователей

2021-10-05 13:15

На фоне масштабного сбоя в работе Facebook в продаже на одном из хакерских форумов появились данные более 1,5 миллиарда пользователей этой соцсети.

Как сообщает портал Privacy Affairs, произошла крупнейшая в истории Facebook утечка информации.

В распоряжении хакеров оказались имена пользователей, номера их телефонов, электронные адреса, данные о месте жительства.

Как сообщалось, социальная сеть Facebook и другие мессенджеры начали возобновлять работу после глобального сбоя в работе веб-сервисов по всему миру. Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.

Разботчик и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг лишь за несколько часов потерял почти 7 млрд долларов из-за глобального сбоя соцсетей и мессенджеров. Также он опустился в рейтинге самых богатых людей в мире.

subscriber subscriber

Еще по теме

Из-за сбоя в Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд и место в списке богатейших людей мира

2021-10-05 15:24

Футбольный тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за постоянной блокировки его фамилии

2021-09-25 14:30

Утечка серной кислоты в аквапарке: госпитализированы более 30 пострадавших

2021-07-19 12:40

Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявил, что РФ придется ответить за хакерские атаки

2021-07-14 15:04

Еще новости в разделе "Мир"

Талибы провели в Кабуле антитеррористическую операцию, боевики ИГ ликвидированы

2021-10-05 13:48

Крупнейшая в истории Facebook утечка информации - в сеть попали данные более 1,5 млрд пользователей

2021-10-05 13:15

Глобальный сбой в Facebook стал самым масштабным в истории компании

2021-10-05 11:14

В Facebook назвали реальную причину масштабного сбоя в работе соцсети

2021-10-05 09:24
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Талибы провели в Кабуле антитеррористическую операцию, боевики ИГ ликвидированы 2021-10-05 13:48
Крупнейшая в истории Facebook утечка информации - в сеть попали данные более 1,5 млрд пользователей 2021-10-05 13:15
Глобальный сбой в Facebook стал самым масштабным в истории компании 2021-10-05 11:14
В Facebook назвали реальную причину масштабного сбоя в работе соцсети 2021-10-05 09:24