Мир Как избавиться от герпеса насовсем: советы практикующего диетолога

2021-10-05 20:20

С вирусом герпеса давно знакома большая часть жителей планеты, а особенно хорошо он себя "чувствует" в прохладный осенний период. Об этом недуге и проверенном на личном опыте методе борьбы с ним рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева.

"Первое, что нужно делать, когда появляются намеки герпеса, обработать пораженные места коллоидным серебром. Если успеете среагировать вовремя, то есть шанс остановить высыпания. Это экстренная помощь", - поделилась специалист.

В случае, если вирус герпеса уже есть в организме в очень высоких показателях, то с ним нужно разбираться, как можно раньше.

Диетолог категорически не советует использовать для лечения антибиотики. Не факт, что таким образом получится убить герпес, а вот микрофлора уничтожится однозначно. К тому же, антибиотики - это токсическая нагрузка на печень и почки.

Врач порекомендовала в лечении герпеса использовать растительный аналог антибиотиков - По дАрко.

"Я очень люблю эту добавку, т. к. у нее очень высокая эффективность в борьбе с вирусами, бактериями, грибами, паразитами. Ее успешно используют даже при онкозаболеваниях", - говорит специалист.

Кроме того, эффективным в лечении герпеса может стать Кошачий коготь - комплекс из ункарии, астрагала и эхинацеи. Его часто применяют при различного рода инфекциях: вирусных, бактериальных, грибковых.

"Конечно, я делюсь с вами этими добавками не для того, чтобы вы занялись самолечением. Для наружного применения смело используйте серебро. А вот для того, чтобы качественно и без побочных эффектов побороть вирус насовсем, сначала нужно привести в порядок кишечник. Без подготовки могут усилиться высыпания. Лучше обратиться к специалисту", - порекомендовала диетолог.