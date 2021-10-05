Украина Дистанционное обучение может навредить украинским школьникам

2021-10-05 21:40

Дистанционное обучение никогда не заменит занятия в классе

Дистанционное обучение может навредить украинским школьникам. Ведь «удаленка» не заменит настоящих уроков и ребенок теряет социализацию.

Такое мнение высказала министр образования и науки (в 2016-2019 годах) Лилия Гриневич, передает parlament.ua.

По ее словам, дистанционное обучение никогда не заменит занятия в классе. Ведь школа – это не только передача знаний от учителя детям, это общение школьников между собой, социализация детей в обществе.

Во время учебы возможно использовать лишь элементы дистанционного занятия. При этом очное занятие все равно должно быть. Например, видео или фильм дети могут посмотреть дистанционно. Но потом обсудить его в классе лично.

В других странах провели исследование, где было доказано, что дистанционное обучение снижает знания детей, их успеваемость и коммуникабельность. В Украине же нет результатов правдивого мониторинга.

Отметим, Кабинет министров Украины ввёл с 23 сентября "жёлтый" уровень опасности распространения коронавирусной инфекции по всей территории страны. Соответствующее решение было принято на заседнии комссии ТЭБ и ЧС под председательствованием премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Как сообщалось ранее, родители младшеклассников в панике. Ведь маленькие дети не смогут сами учиться из дома. При этом большинство родителей в учебное время находятся на работе и физически не могут помочь детям освоить новые для них технологии. Например, работу п формате видео конференции или ZOOM.