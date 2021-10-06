Мир Власти Австралии решили не принимать иностранных туристов до 2022 года

2021-10-06 15:14

Власти Австралии решили не принимать иностранных туристов до 2022 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Associated Press.

"Страна пока не готова принимать иностранных туристов", - заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон

Глава правительства отметил, что власти страны решили уделить приоритетное внимание приезду квалифицированных мигрантов и студентов, но пока не готова принимать иностранных туристов.

"Думаю, в следующем году мы доберемся и до гостей. Открытие внешних границ будет возможным только при полной вакцинации 80% населения в возрасте от 16 лет и старше", - подчеркнул политик.

За время пандемии в Австралии зарегистрировали чуть более 107 тыс. случаев COVID-19 и 1307 погибших.

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