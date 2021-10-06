Украина Украинцам упростят получение пенсий и пособий: что надо знать

2021-10-06 17:20

Кабинет министров Украины разрешил пенсионерам, а также получателям другой материальной помощи проходить физическую идентификацию онлайн при помощи электронной подписи "Дія.Підпис".

Согласно постановления КМУ № 999 от 22 сентября 2021 года, подтвердить свою личность при оформлении документов на получение выплат можно будет, не выходя из дома. Кроме того, в постановлении говорится, что жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей вовсе не обязательно проходить физическую идентификацию во время карантина и через месяц после его отмены. Этим людям нужно просто приезжать на подконтрольную Украине территорию Донбасса.

Тем не менее, в Министерстве цифровой трансформации официально пока никак не прокомментировали нововведения.