Украина Украинским школам настоятельно порекомендовали перенести начало осенних каникул

2021-10-13 12:04

Нацкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Минобразования перенести начало осенних каникул с 25 на 18 октября.

Как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода, такой шаг позволит правительству "сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства".

Как долго продлятся каникулы для учащихся, Ляшко не сказал.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения", - объяснил он.

Министр привел статистические данные, согласно которым приостановление учебного процесса приводит к снижению заболеваемости коронавирусом минимум на 15% уже через пять дней после принятия такого решения.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине три области на грани введения локдауна: как будут работать кафе, школы и детсады

2021-10-06 16:40

Каникулы в украинских школах: календарь на 2021-2022 учебный год

2021-10-04 19:20

В Украине могут перенести школьные каникулы из-за отопления

2021-10-02 15:00

В Минобразования рассказали, как будут работать школы в «красной» зоне

2021-09-28 22:00

Еще новости в разделе "Украина"

В Полтавской области расследуют причастность полицейских к групповому изнасилованию беременной

2021-10-13 14:21

На въездах в Одессу создают COVID-посты, не имеющих сертификат штрафуют на 17 тысяч

2021-10-13 12:40

Украинским школам настоятельно порекомендовали перенести начало осенних каникул

2021-10-13 12:04

Нафтогаз предложил контракты с фиксированной ценой на газ — 16,8 грн за кубометр

2021-10-13 11:13
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Полтавской области расследуют причастность полицейских к групповому изнасилованию беременной 2021-10-13 14:21
На въездах в Одессу создают COVID-посты, не имеющих сертификат штрафуют на 17 тысяч 2021-10-13 12:40
Украинским школам настоятельно порекомендовали перенести начало осенних каникул 2021-10-13 12:04
Нафтогаз предложил контракты с фиксированной ценой на газ — 16,8 грн за кубометр 2021-10-13 11:13