Украина Украинским школам настоятельно порекомендовали перенести начало осенних каникул

2021-10-13 12:04

Нацкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Минобразования перенести начало осенних каникул с 25 на 18 октября.

Как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода, такой шаг позволит правительству "сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства".

Как долго продлятся каникулы для учащихся, Ляшко не сказал.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения", - объяснил он.

Министр привел статистические данные, согласно которым приостановление учебного процесса приводит к снижению заболеваемости коронавирусом минимум на 15% уже через пять дней после принятия такого решения.