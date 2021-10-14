Мир Стало известно, как быстро избавиться от сахарной зависимости

2021-10-14 21:00

 

Сахар вызывает сильную зависимость и может контролировать человека как настоящий наркотик, заставляя возвращаться к нему снова и снова. Некоторые исследования показали, что сахар вызывает более сильную зависимость, чем кокаин и никотин.

В нашем материале вы узнаете, как преодолеть тягу к сладкому.

Правильно завтракать

Завтрак регулирует уровень сахара в крови и избавляет от тяги. Несладкая каша с корицей, омлет с помидорами идеально подходят для бодрящего начала дня без сахара.

Заниматься спортом

Когда человек испытывает стресс, то быстрее переходит к сладким и жирным закускам. Вместо этого лучше всего успокоить нервы можно с помощью упражнений. Физическая активность еще и регулируют уровень сахара в крови.

Высыпаться

Недостаток сна не только мешает принимать сложные решения, но также активизирует часть мозга, ответственную за тягу к сладкому.

Отказаться от сладких напитков

Сладкие напитки - это очень коварный продукт, ведь в одной маленькой банке газировки содержится около 10 чайных ложек сахара. Таким образом, следует пить больше простой воды, это поможет организму регулировать обмен веществ и избавиться от токсинов. Также можно обратить внимание и на ароматизированную воду, которая уменьшит аппетит и порадует своим вкусом даже заядлых сладкоежек.

Честно питаться

Нельзя голодать, так как пропущенный прием пищи увеличивает тягу к сладкому. Лучше всего есть каждые три часа, так, больше шансов сделать выбор в пользу продуктов с низким содержанием сахара. Если необходимо, можно установить напоминание на телефон.

Стоить заметить, что от сахара не рекомендуется отказываться резко – вы будете хотеть сладкого еще больше. Легкий переход гарантирует постепенное привыкание организма – так тело и разум успеют приспособиться.

 

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