Фото-видео видео В Сеть попало видео повреждений корабля ВМС Балта, потерпевшего крушение в Черном море

2021-10-15 11:15

Одесское издание Думская обнародовало видео, на котором показаны повреждения корабля Военно-морских сил ВСУ Балта, накануне потерпевшего крушение в акватории Черного моря.

"Судно совершило навал правой раковиной (так называют борт в районе кормы) на бетонное гидротехническое сооружение и повредило как надводную, так и подводную часть", - говорится в сообщении.

Также издание информирует, что в результате ЧП было затоплено несколько отсеков корабля, но команда во главе с капитаном справилась с проблемой и удержала судно на плаву.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье о недобросовестном отношении к военной службе, причинившем тяжкие последствия и совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч.3 ст.425 УК).

Добавим, по данным пресс-службы ВМС ВСУ, корабль Балта вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса. Во флоте заявили, что судно будет восстановлено в кратчайшие сроки.