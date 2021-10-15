Украина Киевский аэропорт Жуляны будет закрыт на год для масштабного ремонта - что и как изменится

2021-10-15 18:33

Киевский аэропорт имени Сикорского (Жуляны) в 2024 году закроется на один год в связи с ремонтом. Об этом информирует Avianews со ссылкой на главу совета директоров предприятия Дениса Костржевского.

В планах обновление взлетно-посадочной полосы. Работы начнутся в 2023 году. Длину полосы планируют увеличить на 460 метров - до 2770 метров. Также будет демонтировано старое покрытие из асфальта, и полоса получит новое покрытие из бетона, которое обеспечит большую прочность.

Кроме того, будет улучшено покрытие рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры.

Также Жуляны получат инструментальную систему посадки ILS категории II ICAO, что позволит самолетам садиться при видимости не менее 350 метров (сейчас работает ILS категории I ICAO, и полеты прекращаются, когда видимость меньше 800 метров).

Администрация аэропорта оценила работы в 2,5-4 миллиарда гривен.