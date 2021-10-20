Мир Работа в Facebook: компания трудоустроит в метавселенной более десяти тысяч человек

2021-10-20 08:38

Компания Facebook намерена в течение следующих пяти лет трудоустроить 10 тысяч человек в ЕС для создания виртуального мира - так называемой метавселенной (metaverse), в которой пользователи находятся и общаются в виртуальном пространстве. Об этом сообщают представители руководства компании в блоге компании.

В концерне отметили, что уже приступили к тестированию нового приложения виртуальной реальности для удаленной работы, которое позволяет пользователям с помощью специальной гарнитуры присутствовать на совещаниях в виде своих аватаров.

В сентябре Facebook уже выделил 50 миллионов долларов на создание метавселенной, над созданием которой уже работают такие компании, как многопользовательская онлайн-платформа Roblox и создатель компьютерной игры Fortnite Epic Games.

Facebook объявил о создании рабочих мест в Европе в тот момент, когда концерн находится в сложном положении.