Курьезы В Лондоне открылся паб, в котором можно расплатиться старой бытовой техникой

2021-10-19 17:11

В пабе Trade-Inn, который открылся в Лондоне, придумали оригинальный способ уменьшить количество бывшей в употреблении техники, сообщает Euronews.

Интересно, что англичане — едва ли не мировые чемпионы по количеству кухонных гаджетов, лежащих в дальних ящиках без дела. По статистике, в каждой семье можно отыскать не меньше 15-20 таких предметов — поломанных мясорубок и нерабочих старых афйонов, миксеров и хлебопечек.

В лондонском пабе совместно с эко-организацией Spring придумали акцию и составили список техники, которую будут принимать в качестве оплаты за напитки и закуски. Интересно, что в списке больше 11 тысяч наименований, включая и “яблочные” девайсы.

“Оставить неиспользуемое устройство в ящике так же плохо, как выбросить его в мусорное ведро. Вместо того, чтобы кто-то другой его повторно использовал, оно выведено из обращения, из-за чего заменяется чем-то новым. Это оказывает катастрофическое воздействие на окружающую среду”, — прокомментировал акцию Джеймс Сиар, соучредитель Spring.

В компании Spring подсчитали, что если все и дальше будет идти такими темпами, то уже к 2024 году Великобритания станет безусловным лидером среди европейских стран по производству электронных отходов.