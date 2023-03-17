Спорт Тайсон Фьюри уходит из соцсетей и начинает подготовку к бою с Александром Усиком

2023-03-17 18:28

Уходит из соцсетей и сконцентрируется на подготовке к бою с Александром Усиком. Об этом заявил чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

 По словам британского боксера, он начинает тренировочный процесс к объединительному поединку, и заверил, что "бой века" точно состоится 29 апреля в Лондоне.

"Всем привет, как бы весело ни было последние трое суток терроризировать Усика и его команду, я отправляюсь в тренировочный лагерь и полностью исчезну из соцсетей, как делал раньше.

Один из членов моей команды будет вести мою страницу в Instagram, чтобы держать вас в курсе моих тренировок и всего остального. 29-е апреля - определенно та самая дата, так что увидимся в тот вечер.

Вас ждет крупнейший бой в истории британского бокса, поединок века. Два небитых чемпиона мира в хэвивейте соревнуются друг с другом, чтобы узнать, кто станет королем дивизиона - на кону абсолютный чемпионский титул.

Мира, хорошей подготовки Усику, и пускай выиграет сильнейший", - заявил Фьюри в своем видеообращении.

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