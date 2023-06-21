ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский в Лондоне назвал пять основных пунктов мирного плана для Украины

2023-06-21 14:31

Президент Владимир Зеленский назвал пять основных направлений – основ для мира в Украине, которые основываются на единстве и демократии. Об этом он сказал 21 июня в своем обращении на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

"Я очерчу пять направлений, по которым мы начали создавать основы для мира. Первое – потенциал в единстве. Второе – потенциал в стабильности. Третье – потенциал роста. Четвертое – потенциал безопасности. Пятое – потенциал демократии", – сказал президент.

Украинский лидер отметил, что сейчас в Лондоне присутствует украинская делегация, которая представит конкретные вещи, которые Киев предлагает сделать вместе по послевоенному восстановлению Украины.

Он подчеркнул, что пока нет в мире такого места, где нужно было бы восстанавливать столько объектов, как сейчас в Украине.

"Каждый день роССийской агрессии – это новые руины. Тысячи и тысячи разрушенных домов, изуродованные отрасли, сожженные жизни. Недавно Россия совершила крупнейшее в Европе преступление экоцида, взорвав дамбу и другие сооружения Каховской ГЭС. Что это значит? В Украине самый большой источник экономического, производственного и технологического роста в Европе за десятки-десятки лет. Причем, это не только реконструкция. К примеру, это зеленая металлургия", – заявил Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что восстановление Украины – это миллионы рабочих мест и миллиардные доходы для компаний. Поэтому на нынешнем этапе важно перейти к действиям – соглашениям и проектам.

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