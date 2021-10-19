Украина На админгранице с Крымом по неизвестным причинам закрыт пункт пропуска Чаплинка

2021-10-19 14:14

Контрольный пункт въезда-выезда Чаплинка на админгранице с Крымом 19 октября был закрыт. Об этом сообщила пресс-служба Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы.

"Решение о прекращении работы указанного контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее принято согласно распоряжению Херсонской областной государственной администрации от 08 октября 2021 года № 792 и по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - говорится в сообщении.

Пересечь админграницу с ВОТ АР Крым можно будет в КПВВ Каланчак или КПВВ Чонгар, которые продолжают функционировать в штатном режиме.

Напомним, соответствующее решение в Херсонской ОГА приняли в начале октября, однако, о его причинах не сообщалось.

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